Триразовий чемпіон світу залишив збірну Італії після провальної роботи

Іменитий фінський фахівець Юкка Ялонен залишив посаду головного тренера збірної Італії після вильоту команди з елітного дивізіону.

Про це заявив генеральний менеджер італійської команди Стефан Ціссер. Його слова наводить Iltalehti.fi.

"Перед Олімпіадою ми почали обговорювати можливість [продовження контракту], але дуже швидко стало зрозуміло, що він йде одним шляхом, а ми іншим. От і все.

Цілком можливо, що ми наймемо ще одного фінського тренера", – розповідає Ціссер і каже, що Ялонен погодився надати консультаційну допомогу.