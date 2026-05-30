Триразовий чемпіон світу залишив збірну Італії після провальної роботи

Руслан Травкін — 30 травня 2026, 10:56
Юкка Ялонен
IIHF

Іменитий фінський фахівець Юкка Ялонен залишив посаду головного тренера збірної Італії після вильоту команди з елітного дивізіону.

Про це заявив генеральний менеджер італійської команди Стефан Ціссер. Його слова наводить Iltalehti.fi.

"Перед Олімпіадою ми почали обговорювати можливість [продовження контракту], але дуже швидко стало зрозуміло, що він йде одним шляхом, а ми іншим. От і все.

Цілком можливо, що ми наймемо ще одного фінського тренера", – розповідає Ціссер і каже, що Ялонен погодився надати консультаційну допомогу.

Збірна Італії за 7 поєдинків на ЧС-2026 набрала лише 1 очко. На Олімпійських іграх у Мілані "Скуадра" програла всі 4 поєдинки.

63-річний Ялонен – один із найуспішніших фінських тренерів. Під його керівництвом "Суомі" тричі (2011, 2019, 2022) ставали чемпіонами світу, а також виграли Олімпійські ігри Пекіна. 

Нагадаємо, сьогодні відбудуться матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу. 

