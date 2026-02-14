Швеція – Словаччина: прогноз букмекерів на матч Олімпійських ігор-2026

Сьогодні, 13 лютого, відбудуться матчі 2 туру групового етапу Олімпійських ігор-2026 у чоловічому хокеї.

Один з фаворитів змагань збірна Канади зіграє зі срібним призером останнього чемпіонату світу, Швейцарією.

Однозначним фаворитом зустрічі, на думку ліцензованого букмекера Betking, є "три корони". На перемогу шведів можна поставити з коефіцієнтом 1,12. Успіх Словаччини вважатиметься дивом і оцінюється як 1 до 6,40.

Словаччина наразі очолює групу B, залишаючись єдиною командою, що не втрачала очок. Швеція має у своєму активі перемогу над Італією та поразку від Фінляндії.