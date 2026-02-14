Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Швеція – Словаччина: прогноз букмекерів на матч Олімпійських ігор-2026

Станіслав Лисак — 14 лютого 2026, 09:35
Швеція – Словаччина: прогноз букмекерів на матч Олімпійських ігор-2026

Сьогодні, 13 лютого, відбудуться матчі 2 туру групового етапу Олімпійських ігор-2026 у чоловічому хокеї.

Один з фаворитів змагань збірна Канади зіграє зі срібним призером останнього чемпіонату світу, Швейцарією.

Однозначним фаворитом зустрічі, на думку ліцензованого букмекера Betking, є "три корони". На перемогу шведів можна поставити з коефіцієнтом 1,12. Успіх Словаччини вважатиметься дивом і оцінюється як 1 до 6,40.

Читайте також :
Хокей на Олімпійських іграх-2026. Розклад та результати матчів

Словаччина наразі очолює групу B, залишаючись єдиною командою, що не втрачала очок. Швеція має у своєму активі перемогу над Італією та поразку від Фінляндії.

Олімпійські ігри-2026

Олімпійські ігри-2026

Хокей на Олімпійських іграх-2026. Розклад та результати матчів
Олімпійські ігри-2026. Медальний залік
Зеленський зустрівся з Гераскевичем та вручив йому орден Свободи
Фінляндія розгромила Швецію, Словаччина обіграла Італію, Канада перемогла Швейцарію на Олімпійських іграх-2026
Швеція здолала Чехію, збірна США розгромно перемогла Італію на Олімпійських іграх-2026

Останні новини