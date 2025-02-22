Шторм розгромив Сокіл у чемпіонаті України

Одеський Шторм переміг київський Сокіл у матчі чемпіонату України з хокею.

Зустріч завершилася з рахунком 6:1.

Одесити потужно розпочали зустріч, коли завдяки шайбам Стецюри, Круглякова та Стоцького виграли перший період. Свій успіх вони змогли розвинути в другій 20-хвилинці голами Сидоренка та Кобильника.

Третій період також залишився за гравцями Шторму, які виграли 20-хвилинку завдяки шайбі Віктора Ніконова.

Чемпіонат України

22 лютого

Шторм – Сокіл 6:1 (3:0, 2:1, 1:0)

Шайби: 10:48 Стецюра (Сидоренко) – 1:0, 11:03 Кругляков (Сидоренко, Тимченко) – 2:0, 18:08 Стоцький (Варава, Крикля) – 3:0, 22:49 Алексюк (Кобильник) – 4:0, 30:27 Разумов (Мазур) – 4:1, 39:26 Кобильник (Скороход, Кликля) – 5:1, 45:05 Ніконов – 6:1

Попри поразку Сокіл із 62 балами зберіг лідерство в турнірній таблиці чемпіонату, Шторм іде другим і відстає від киян на 5 очок.

Напередодні Київ Кепіталз взяв реванш у Кременчука.