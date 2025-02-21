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Київ Кепіталз узяв реванш у Кременчука в чемпіонаті України

Олексій Мурзак — 21 лютого 2025, 20:35
Київ Кепіталз узяв реванш у Кременчука в чемпіонаті України
ХК Київ Кепіталз

У п'ятницю, 21 лютого, відбувся черговий матч регулярного сезону чемпіонату України з хокею, в якому Київ Кепіталз переграв Кременчук.

В основний час зустрічі команди переможця не виявили, зігравши внічию 2:2. Господарі льоду завдяки шайбі Олійника відкрили рахунок під кінець 1-го періоду, а на початку 3-го Кривоножкін подвоїв перевагу столичного клубу. Втім, Кременчук спочатку швидко скоротив відставання, а під кінець періоду взагалі зрівняв рахунок.

Надалі на команд чекав овертайм, який також сильнішого не виявив. У серії булітів все ж сильнішими виявилися хокеїсти київського клубу, перекидавши суперника 2:1.

Чемпіонат України з хокею сезону-2024/25
Регулярний сезон, 21 лютого

Київ Кепіталз – Кременчук 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 2:1 за бул)

Шайби: 1:0 – 18:57 Олійник, 2:0 – 44:01 Кривоножкін, 2:1 – 46:52 Целогородцев, 2:2 – 17:22 Лялька

Зазначимо, що вчора, 20 лютого, команди грали між собою в Полтаві – там перемогу в овертаймі святкували хокеїсти Кременчука.

Після цього поєдинку Київ Кепіталз набрав 56 очок, відставання від лідируючого Сокола складає 6 очок. Кременчук залишився 4-м із 41 балом в активі.

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