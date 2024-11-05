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Кременчук поступився Шторму в чемпіонаті України

Олександр Булава — 5 листопада 2024, 20:24
Кременчук поступився Шторму в чемпіонаті України

Сьогодні, 5 листопада, у матчі 2 туру чемпіонату України Кременчук поступився одеському Шторму.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1. У складі одеського колективу дублем відзначився Микита Сидоренко, ще одна шайба в активі Сергія Стецюри. У Кременчука гол на рахунку Дениса Матусевича.

Для Шторма це друга поспіль перемога у чемпіонаті, у 1 турі одесити у серії булітів переграли київський Сокіл. Водночас Кременчук зазнав першої поразки у сезоні після того, як розгромив херсонський Дніпро на старті чемпіонату.

Чемпіонат України з хокею
2 тур, 5 листопада

Шторм (Одеса) – Кременчук 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Голи: 1:0 – Сидоренко (05:42), 2:0 – Стецюра (15:15), 3:0 – Сидоренко (32:23), 3:1 – Матусевич (52:00)

Раніше повідомлялося, що київський Тризуб знявся з розіграшу чемпіонату України з хокею через фінансові труднощі.

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