Дніпро зіграє проти Тризуба, Кременчук зустрінеться зі Штормом у півфіналі Кубку України

Сьогодні, 28 вересня, відбудеться два матчі півфіналу Кубку України з хокею.

Херсонський Дніпро поміряється силами із Тризубом, а чинний володар Кубку, Кременчук, позмагається з новоствореним одеським Штормом.

Кубок України – хокей

Півфінал, 28 вересня

14:00 Дніпро Херсон – Тризуб

18:00 Кременчук – Шторм Одеса

Нагадаємо, напередодні Дніпро обіграв Харківських Берсерків, а Тризуб упевнено переграв Київ Кепіталз. Зазначимо, що фінальний матч Кубку України відбудеться завтра, 29 вересня, початок – о 15:00 за київським часом.