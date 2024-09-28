Дніпро зіграє проти Тризуба, Кременчук зустрінеться зі Штормом у півфіналі Кубку України
ФХУ
Сьогодні, 28 вересня, відбудеться два матчі півфіналу Кубку України з хокею.
Херсонський Дніпро поміряється силами із Тризубом, а чинний володар Кубку, Кременчук, позмагається з новоствореним одеським Штормом.
Кубок України – хокей
Півфінал, 28 вересня
14:00 Дніпро Херсон – Тризуб
18:00 Кременчук – Шторм Одеса
Нагадаємо, напередодні Дніпро обіграв Харківських Берсерків, а Тризуб упевнено переграв Київ Кепіталз. Зазначимо, що фінальний матч Кубку України відбудеться завтра, 29 вересня, початок – о 15:00 за київським часом.