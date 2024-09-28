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Дніпро зіграє проти Тризуба, Кременчук зустрінеться зі Штормом у півфіналі Кубку України

Андрій Яросименко — 28 вересня, 07:45
Дніпро зіграє проти Тризуба, Кременчук зустрінеться зі Штормом у півфіналі Кубку України
ФХУ

Сьогодні, 28 вересня, відбудеться два матчі півфіналу Кубку України з хокею.

Херсонський Дніпро поміряється силами із Тризубом, а чинний володар Кубку, Кременчук, позмагається з новоствореним одеським Штормом.

Кубок України – хокей
Півфінал, 28 вересня

14:00 Дніпро Херсон – Тризуб

18:00 Кременчук – Шторм Одеса

Нагадаємо, напередодні Дніпро обіграв Харківських Берсерків, а Тризуб упевнено переграв Київ Кепіталз. Зазначимо, що фінальний матч Кубку України відбудеться завтра, 29 вересня, початок – о 15:00 за київським часом.

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