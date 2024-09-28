Визначився перший фіналіст Кубку України

Сьогодні, 28 вересня, відбувся перший матч 1/2 фіналу Кубку України з хокею, в якому Кременчук несподівано поступився одеському Шторму.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2. Перші два періоди завершились внічию, а у вирішальній 20-хвилинці Шторм зміг дотиснути суперників.

Зазначимо, що одеська команда практично повністю складається з минулорічного складу херсонського Дніпра, який у сезоні-2023/24 посів третє місце в УХЛ.

Кубок України – хокей

1/2 фіналу, 28 вересня

Кременчук – Шторм (Одеса) 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Програму ігрового дня у Кубку України завершить протистояння херсонського Дніпра з київським Тризубом. Зустріч розпочнеться о 18:00.

Зазначимо, що фінальний матч Кубку України відбудеться завтра, 29 вересня, початок – о 15:00 за київським часом.