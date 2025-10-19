Українська правда
Шторм спробує реабілітуватися за прикру поразку Соколу на старті сезону чемпіонату України

Олексій Погорелов — 19 жовтня 2025, 08:49
Сьогодні, 19 жовтня, відбудеться черговий матч регулярного сезону чемпіонату України з хокею, у якому зустрінуться Шторм та Сокіл.

Одеський колектив захоче взяти реванш за поразку у першому поєдинку кампанії. Тоді Шторм вів у рахунку 2:0 половину матчу, проте бронзовий призер минулого чемпіонату здобув вольову перемогу з рахунком 3:2.

Чемпіонат України з хокею – регулярний сезон
19 жовтня

14:00 Шторм – Сокіл

Нагадаємо, що вчора, 18 жовтня, Одещина вирвала перемогу над Крижинкою завдяки точнішим кидкам у серії булітів.

Раніше стало відомо про надуспішний виступ Кременчука у Континентальному кубку: чинний чемпіон України познущався над Црвеною Звездою.

Україна Чемпіонат України хокей Чемпіонат України з хокею Шторм Одеса ХК Сокіл Київ

хокей

