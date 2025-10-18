Одещина у булітах переграла Крижинку в напруженому матчі чемпіонату України

У суботу, 18 жовтня, відбувся матч регулярного чемпіонату України з хокею між Крижинкою та Одещиною.

Новачок змагання втратив перемогу в основний час, але виявився сильнішим у булітах – 2:3.

Гра проходила у доволі спокійному ритмі без вирішальної переваги однієї з команд. Лише у другому періоді суперники змогли "розмочити рахунок" – відзначались Росляков та Буняк.

Одещина була близькою до перемоги після шайби Дворника, проте Крижинка змогла врятуватись на останній хвилині гри.

Овертайм пройшов без голів, а за булітами сильнішими виявились саме новачки ліги.

Чемпіонат України з хокею

18 жовтня

Крижинка – Одещина 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 2:3)

За підсумками матчу київський клуб залишився на останньому місці турнірної таблиці, набравши лише одне очко, тоді як Одещина посідає третю позицію - п'ять залікових балів.

Напередодні Одещина розгромно поступилась Соколу, пропустивши сім шайб.