Сокіл здобув вольову перемогу над Штормом у чемпіонаті України

У четвер, 9 жовтня, відбувся матч регулярного чемпіонату України з хокею, в якому Сокіл здобув вольову перемогу над одеським Штормом.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

Перший період пройшов за Штормом, другу 20–хвилинку команди завершили внічию, а в заключному відрізку Сокіл не тільки відігрався, а й вирвав у підсумку вольову перемогу.

Чемпіонат України з хокею

1–й тур, 9 жовтня

Сокіл Київ – Шторм Одеса 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Шайби: 0:1 – Мосюк, 13:13, 0:2 – Ревука (Алексюк, Пойманов), 25:38, 1:2 – Захаров (штрафний кидок), 37:25, 2:2 – Бородай (Горлушко), 45:01, 3:2 – Качан (Жеребко, Римар), 56:26

Нагадаємо, у матчі–відприктті нового сезону Кременчук вдома обіграв Одещину.