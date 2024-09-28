Тризуб переміг Дніпро та пройшов у фінал Кубку України

Сьогодні, 28 вересня, відбувся другий матч 1/2 фіналу Кубку України з хокею, в якому київський Тризуб розгромив херсонський Дніпро.

У першому періоді кияни оформили 3 шайби, з яких дві – на 13-й хвилині. Другий період залишився безрезультативним, а вже у третьому Тризуб оформив остаточний рахунок зустрічі – 0:6.

Кубок України – хокей

1/2 фіналу, 28 вересня

Дніпро – Тризуб 0:6 (0:3, 0:0, 0:3)

Шайби: 0:1 – Висотенко, 0:2 – Халін, 0:3 – Хонін (5х4), 0:4 – Черемнов, 0:5 – Деревʼянко, 0:6 – Халін.

Зазначимо, що фінальний матч Кубку України відбудеться завтра, 29 вересня, початок – о 15:00 за київським часом. Суперником киян стане одеський Шторм, який раніше сенсаційно обіграв чинного володаря трофея – Кременчук.

Вперше Кубок України з хокею пройшов у 2007 році, тоді його володарем став київський Сокіл. Другий в історії розіграш національного Кубку відбувся після 14-річної перерви. Кияни знову здобули тріумф у фінальному поєдинку.

У 2023 році трофей завоював Кременчук. Отже, у 2024 році Кубок гарантовано отримає нового власника.