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Тризуб переміг Київ Кепіталз і вийшов у півфінал Кубку України

Ігор Чернявський — 27 вересня, 20:27

Тризуб упевнено переграв Київ Кепіталз у чвертьфіналі Кубку України-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 4:1. Шайбу престижу столична команда забила на останніх хвилинах зустрічі.

Кубок України – хокей
1/4 фіналу, 27 вересня

Київ Кепіталз – Тризуб 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Нагадаємо, у першому чвертьфіналі одеський Шторм з аналогічним рахунком сенсаційно вибив Сокіл. Ще одним півфіналістом став херсонський Дніпро, який здолав Харківських Берсерків. Кременчук вступить у боротьбу зі стадії 1/2 фіналу.

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