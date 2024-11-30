Шторм розгромив Дніпро у чемпіонаті України

У суботу, 30 листопада, відбувся матч чемпіонату України, в якому одеський Шторм розібрався з херсонським Дніпром.

Поєдинок завершився з рахунком 5:1.

Вже у першому періоді господарі завдяки дублю Євгена Ратушного та голу 20-річного Іллі Криклі забезпечили себе комфортною перевагою.

Другий період завершився внічию – 1:1. На шайбу 20-річного Сергія Стецюри Дніпро відповів влучним кидком 19-річного Юрія Смертенюка.

Водночас заключна 20-хвилинка залишилась за господарями, 21-річний Віктор Ніконов у більшості встановив остаточний рахунок зустрічі.

Перемога дозволила Шторму з 21 очком очолити турнірну таблицю чемпіонату України, Дніпро йде передостаннім з 3 балами.

Чемпіонат України з хокею

29 листопада

Шторм (Одеса) – Дніпро (Херсон) 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Нагадаємо, напередодні Кременчук розгромно переміг Крижинку з двозначним рахунком.