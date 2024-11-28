Кременчук із двозначним рахунком декласував Крижинку

У четвер, 28 листопада, відбувся матч чемпіонату України, в якому Кременчук розгромно переміг Крижинку.

Поєдинок завершився з рахунком 12:0.

Вже у першому періоді гості забезпечили себе комфортною перевагою, закинувши 5 шайб. Проте у другому періоді Кременчук не зупинився і докинув ще 4.

Головне питання зустрічі, чи дійде рахунок до двозначного, отримало відповідь вже в середині останньої 20-хвилинки, коли Віталій Лялька забив черговий гол.

Чемпіонат України з хокею

28 листопада

Крижинка (Київ) – Кременчук 0:12 (0:5, 0:4, 0:1)

Голи: 0:1 – 13:41 Кривошапкін, 0:2 – 15:39 Геворкян, 0:3 – 15:23 Друщенко, 0:4 – 17:34 Тимченко, 0:5 – 17:59 Кривошапкін, 0:6 – 28:55 Ігнатенко, 0:7 – 31:31 Попережай, 0:8 – 34:34 Геворкян, 0:9 – 37:14 Лялька, 0:10 – 50:39 Лялька. 0:11 – 52:33 Лялька, 0:12 – 55:17 Кривошапкін

Після цієї перемоги Кременчук посідає 4 місце в турнірній таблиці. В активі команди 15 очок за 8 матчів. Крижинка же провела 7 поєдинків та досі не здобула жодного балу. Команда перебуває на останньому місці.

Нагадаємо, напередодні Київ Кепіталз у серії булітів здолав Шторм.