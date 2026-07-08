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Помер відомий тренер та суддя національної категорії Сергій Журавльов

Олексій Мурзак — 8 липня 2026, 21:51
Помер відомий тренер та суддя національної категорії Сергій Журавльов
Сергій Журавльов
ФХУ

На 77-му році пішов з життя суддя національної категорії з хокею Сергій Журавльов.

Про сумну звістку повідомила ФХУ.

Журавльов свого часу був "голосом" київського Палацу спорту – працював суддею-інформатором під час найбільших успіхів команди Сокіл у союзній Вищій лізі та на поєдинках чемпіонату України.

Він також стояв біля витоків створення спортивної кафедри в столичному Політехнічному інституті, де до сьогодні був провідним викладачем кафедри спортивних ігор та головою профспілки викладачів.

Журавльов був причетний до заснування клубу Політехнік ЯСЯ, який вигравав золоті медалі національного чемпіонату України, а також виконував обов'язки головного тренера команди.

Раніше стало відомо, що 3 липня, пішов з життя багаторічний тренер національної збірної України з пляжного волейболу Володимир Куценко.

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