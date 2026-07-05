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Помер колишній тренер збірної України з пляжного волейболу Володимир Куценко

Сергій Шаховець — 5 липня 2026, 17:22
Помер колишній тренер збірної України з пляжного волейболу Володимир Куценко
Володимир Куценко
nstagram.com/ira_makhno/

У п'ятницю, 3 липня, пішов з життя багаторічний тренер національної збірної України з пляжного волейболу Володимир Куценко.

Про сумну звістку повідомила тренерка з пляжного волейболу Ірина Махно.

Володимир Куценко стояв біля витоків розвитку українського пляжного волейболу. Протягом багатьох років він працював із національною командою, готуючи спортсменів до міжнародних змагань та передаючи свій досвід молодому поколінню.

Завдяки його багаторічній роботі українські пляжні волейболісти гідно представляли країну на міжнародній арені, а сам Куценко зробив вагомий внесок у розвиток цього виду спорту в Україні.

Раніше повідомлялося про раптову смерть відомого українського футболіста В’ячеслава Шарпара.

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