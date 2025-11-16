Кременчук сенсаційно програв Соколу в чемпіонаті України та ризикує втратити лідерство

Сьогодні, 16 листопада, відбувся черговий матч регулярного сезону чемпіонату України з хокею, в якому чинний чемпіон Кременчук сенсаційно програв Соколу.

Поєдинок завершився з рахунком 4:2.

При тому саме чемпіони першими вийшли вперед, реалізувавши більшість зусиллями Ляльки. Сокіл відповів ще в першому періоді, також у більшості закинув Чердак.

У другій 20-хвилинці гості суттєво збільшили перевагу: спершу більшість реалізував Захаров, а потім Мазур зробив рахунок 3:1. Кременчук скоротив відставання, коли у Сокола було на 1 гравця менше. Проте відновити паритет не вдалося.

Натомість Бурдаков у кінцівці третього періоду зняв усі питання щодо переможця. Таким чином Сокіл перервав 4-матчеву серію з поразок в офіційних поєдинках проти Кременчука. Також додамо, що у цій грі арбітри сумарно присудили 49 хвилин штрафу.

Чемпіонат України з хокею

16 листопада

Кременчук – Сокіл 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Шайби: 1:0 – 5:48 Лялька (більшість), 1:1 – Чердак 17:56 (більшість), 1:2 – 30:47 Захаров (більшість). 1:3 – 31:26 Мазур, 2:3 – 33:23 Кривенко (більшість), 2:4 – 55:39 Бурдаков.

Таким чином Сокіл претендує піднятися на перше місце в турнірній таблиці, адже у команди на 2 очки менше за Кременчук та гра в запасі.

Нагадаємо, нещодавно в українському хокеї відбувся скандал: Крижинка оголосила про призупинення участі в чемпіонаті України через корумпованого арбітра. Проте невдовзі клуб поновив свою участь в турнірі.