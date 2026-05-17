Чемпіон України Сокіл підписав призера Універсіади

Нападник Микита Сидоренко став першим новачком київського Сокола у літнє міжсезоння.

Про це повідомила пресслужба чемпіона України.

Вихованець донецького хокею підписав з київським клубом дворічний контракт.

Під час професійної кар'єри 21-річний хокеїст виступав за дружківський Альтаїр, молодіжну команду чеського клубу Пардубіце, херсонський Дніпро, одеський Шторм.

У минулому чемпіонаті Сидоренко зіграв у формі Шторма та Одещини 17 поєдинків, у яких закинув 14 шайб та віддав 8 результативних передач.

У складі студентської збірної України Микита ставав бронзовим призером Універсіади-2025. Починаючи з 2024 року, нападник залучається до національної збірної України.

Сидоренко вже мав досвід виступів за Сокіл. У жовтні 2024 року, за домовленістю з тодішнім клубом нападника, Микита провів за киян три матчі у другому раунді Континентального кубка, у яких відзначився закинутою шайбою та асистом.

Нагадаємо, що за підсумком сезону 2025/26 київський Сокіл став чемпіоном України, вперше з 2010 року оформивши титул у столиці.

