Крижинка призупинила участь в чемпіонаті України, звинувативши у цьому Федерацію хокею

Хокейна команда Крижинка оголосила про призупинення участі в чемпіонаті України.

Відповідне повідомлення клуб опублікував у соцмережах.

Зазначається, що причиною такого рішення стали "рішення та дії Федерації хокею України, які наразі унеможливлюють подальшу участь клубу в змаганнях".

"Ми залишаємося відданими розвитку українського хокею та відкритими до конструктивного діалогу з ФХУ. Віримо, що спільними зусиллями зможемо знайти рішення, яке забезпечить чесне, прозоре та професійне майбутнє українського хокею. Ми продовжуємо працювати для розвитку команди та спільноти, яка вірить у зміни на краще", – йдеться в повідомленні.

скріншот

Таким чином залишилося лише 4 (!) команди в чемпіонаті України. Це Кременчук, Сокіл, Одещина та Шторм Одеса. Зауважимо, що сьогодні, 1 листопада, Крижинка мала грати проти Шторму.

Нагадаємо, напередодні Кременчук не без проблем обіграв Одещину та закріпився на першому місці в чемпіонаті України.