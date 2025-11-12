Українська правда
Крижинка поновила свою участь у чемпіонаті України

Володимир Максименко — 12 листопада 2025, 12:12
Крижинка

Крижинка-Кепіталз повідомила про поновлення своїх виступів у чемпіонаті України.

Відповідну заяву опублікувала пресслужба колективу.

"Рішення ухвалене після низки принципових перемовин із керівництвом ФХУ, які стосуються не лише нашого клубу, а й стандартів розвитку хокею в Україні. Для нас незмінними є принципи чесної гри, прозорості та доброчесності, тому ми не могли ігнорувати процеси, які викликають обґрунтовані питання з точки зору цих цінностей.
Перед нашим клубом стояв вибір між радикальним протестом і виходом зі змагань або продовженням боротьби за зміни, залишаючись у рамках офіційних турнірів. Вихід із чемпіонату позбавив би нас можливості захищати свої позиції, впливати на рішення та підтримувати розвиток українського хокею.
Після перемовин на найвищому рівні ФХУ, досягнуто взаєморозуміння щодо ключових питань. Ми отримали підтвердження готовності до діалогу в тому числі з питань арбітражу. Ми очікуємо, що це сприятиме також вирішенню стратегічних завдань, зокрема розширенню міжнародних можливостей для українських хокеїстів", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, клуб зіграє сьогоднішній матч проти Кременчука, старт якого заплановано на 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, Крижинка оголосила про призупинення участі в чемпіонаті України. Причиною такого рішення стали "рішення та дії Федерації хокею України, які наразі унеможливлюють подальшу участь клубу в змаганнях".

