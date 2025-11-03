Невиконані обіцянки ФХУ та суддя, покараний за корупцію: чому Крижинка знялася з чемпіонату України

1 листопада чемпіонат України з хокею отримав болючий удар. Зі змагання, в якому й так виступало лише 5 команд, знялася Крижинка-Кепіталз. При тому в цьому рішенні клуб звинуватив Федерацію хокею України, чиї "рішення та дії унеможливлюють подальшу участь клубу в змаганнях".

Як виявилося, причиною стало призначення арбітром Андрія Кічі, адже Київ Кепіталз та команди з його структури "не вважають можливим брати участь у змаганнях за участі осіб, які засуджені за злочини або причетні до корупційних дій".

Чемпіон поспілкувався з керівництвом команди, щоб дізнатися всі деталі цієї ситуації.

Довідка: Андрій Кіча разом із чиновниками київської податкової Оленою Мазуровою та Миколою Ільяшенком пропонували 5 млн доларів керівникам антикорупційних органів за те, щоб закрити справу щодо колишнього міністра екології Миколи Злочевського. Кіча отримав рік іспитового строку, а також зобов'язався заплатити 100 мільйонів гривень на "Армію дронів".

– У заяві Крижинки було сказано що рішення ухвалили "через рішення та дії федерації". Що мається на увазі?

– Ми випустили офіційний пресреліз щодо причин. Це пов'язано виключно з діями федерації виключно щодо пана Кічі. Деякі ЗМІ писали про вилучення Лєснікова (гравець Крижинки – прим.) з гри, я можу сказати, що це неправда. Це смішно.

Андрій Кіча ФХУ

Також я хотів би відповісти на інформацію, що Крижинка є командою, яку утримує ДЮСШ. Це не зовсім так. Крижинку утримують власники Київ Кепіталз: виплачують зарплату, купують форму, ключки та інше.

Тому якщо країна воює, якщо хлопці, включно з хокеїстами, гинуть на фронтах, якщо ми будуємо країну, яку хочемо бачити, то ми вважаємо, що такі люди, як пан Кіча, не можуть влаштовуватися в цю нову систему. Це має бути правильно.

– Ви саме "призупиняєте виступи" – отже плануєте відновити. Тому за яких умов, і чи можливо поновитися ще в поточному сезоні?

– Теоретично можливо все, але ми вважаємо, що Федерація має прислуховуватися до клубу. Це ні в якому разі не ультиматум, але є певні домовленості з Федерацією, і якщо вони є, то ФХУ має виконувати їх.

– А що саме вам обіцяли?

– Що ця людина не буде обслуговувати матчі та перетинатися з нашою командою в жодному випадку.

– Тобто ви хочете, щоб він взагалі не судив? Чи не судив матчі за вашою участю?

– По суті ми хочемо, щоб в нашому хокеї взагалі не було таких людей. Якщо він не буде перетинатися з нашою командою – це теж буде варіант. Але і нам, і суспільству загалом, хотілося б, щоб український хокей став чистішим.

Також додам, що Федерація не виконує ще один пункт нашого з ними договору, але це не є основною причиною призупинення участі команди в змаганнях.

– ФХУ згодом опублікувала пост, де написала, що Крижинка "офіційно не інформувала Федерацію стосовно причин, які заважають команді брати участь у матчі зі Штормом".

– Всі листи було відправлено своєчасно, цьому є підтвердження. Якщо люди не хочуть на них відповідати, публікувати чи ще щось, то це вже не наша проблема.

Додатково: матч проти Шторму мав відбутися 1 листопада. Лист був надісланий 31 жовтня.

Скріншот, наданий Крижинкою-Кепіталз

– В тому ж пості Федерації була мова про дисциплінарні санкції щодо Крижинки. Можете сказати, що саме загрожує клубу?

– Я навіть не знаю що. Ну виключать з чемпіонату, то прапор їм у руки. Можливо виключення, можливо якісь штрафи чи ще щось. То нехай вони вирішують. Але я маю надію, що ФХУ має якусь совість, честь, тому зможе домовитися та все ж таки виконати свої обіцянки.

– Також бачив інформацію, що оскільки Крижинка – це ДЮСШ, то зняття з чемпіонату може призвести до урізання фінансування.

– По-перше, юнацька команда, якою є Крижинка, має виступати в юнацькому чемпіонаті. А не в чемпіонаті, який позиціонує себе професійним, для професійних команд. По-друге, Крижинка, для того, щоб виступати в цьому чемпіонаті, фінансується власниками Київ Кепіталз. Тому я не дуже розумію, що можуть урізати.