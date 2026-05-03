Хокеїстки Сокола у дебютному сезоні стали чемпіонками України

Новостворена жіноча хокейна команда Сокіл у дебютному сезоні завоювала золоті медалі чемпіонату України сезону 2025/26.

У вирішальному матчі хокеїстки столичної команди розгромили харківських Пантер з рахунком 8:0, оформивши шат-аут.

Чемпіонат України з хокею серед жінок

Сокіл – ЦОП Пантери 8:0 (2:0, 3:0, 3:0)

Шайби: 1:0 – 03:26 Косіч (Ліскович, менш.), 2:0 – 07:33 Торубара (Федоренко), 3:0 – 20:10 Ліскович (Месропян, Косіч), 4:0 – 27:11 Месропян (Кириченко), 5:0 – 37:33 Клюшник К. (Клюшник Я., Торубара), 6:0 – 48:08 Ліскович, 7:0 – 53:32 Ліскович (Кириченко, більш.), 0:8 – 55:02 Федоренко

Зазначимо, що чемпіонат України серед жіночих команд проводиться з 2016 року. У сезоні 2022/23 першість не проходила через російську агресію.

Найбільшою кількістю чемпіонських титулів володіють харківські Пантери, які чотири рази вигравали золоті нагороди: 2018, 2021, 2022, 2024.

Двічі ставали чемпіонками Королеви Дніпра (2017, 2020), а ще по одному разу Україночка (2019) та Київ Кепіталз (2025).

Раніше повідомлялося, що жіноча збірна України з хокею здобула бронзову медаль чемпіонату світу 2026 у дивізіоні 2В.