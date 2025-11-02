Чотириразова олімпійська чемпіонка після смерті віддасть мозок для досліджень

Одна з найтитулованіших хокеїсток світу Гейлі Вікенхайзер готова віддати свій мозок для досліджень після власної смерті.

Про це вона сказала в інтерв'ю шведському виданню Expressen.se.

"Мені не потрібен мій мозок після смерті, тому, якщо його можна використати для досліджень, я із задоволенням його віддам. Це дуже особисте рішення. Що люди хочуть робити зі своїм тілом – це їхній вибір. Щодо мене, з моїм досвідом у медицині та елітному спорті, а також інтересом до науки, я бачу в цьому потребу", – заявила Гейлі.

Вона наголошує на браку досліджень щодо занять жінок контактними видами спорту.

"Жіноче здоров’я загалом недостатньо фінансується та досліджується. Ми спостерігаємо багато струсів мозку в таких видах спорту, як хокей, регбі та футбол. У нас багато даних, але вони походять з досліджень чоловічого здоров’я", – додала Вікенхайзер.

47-річна ексхокеїстка зараз працює в команді Торонто Мейл Ліфс із НХЛ.

Під час ігрової кар'єри виступала за клуби Канади, США, Фінляндії та Швеції. Разом зі збірною Канади чотири рази (2002, 2006, 2010, 2014) виграла золото Олімпійських ігор, а також сім разів ставала чемпіонкою світу.

У 2019 році її було введено до Зали слави IIHF, а через 3 роки – до Залу слави спортсменів Канади.

