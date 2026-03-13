Низка розгромів і сенсаційна поразка Кароліни в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 12 на 13 березня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Баффало та Вашингтона. У ньому "Кепіталс" несподівано вирвали перемогу наприкінці зустрічі з рахунком 2:1.

Одразу п'ять протистоянь завершились розгромом. Зокрема, з різницею у п'ять шайб Даллас переміг Едмонтон.

Також варто відзначити сенсаційну поразку Кароліни. Лідер Східної конференції поступився Сент-Луїсу.

НХЛ – регулярний чемпіонат

13 березня

Баффало – Вашингтон 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Бостон – Сан-Хосе 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Кароліна – Сент-Луїс 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Нью-Джерсі – Калгарі 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)

Тампа-Бей – Детройт 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Торонто – Анагайм 6:4 (1:2, 2:1, 3:1)

Флорида – Коламбус 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Вінніпег – Рейнджерс 3:6 (0:1, 2:1, 1:4)

Даллас – Едмонтон 7:2 (3:0, 2:2, 2:0)

Міннесота – Філадельфія 2:3 після булітів (0:1, 2:0, 0:1, 0:0)

Юта – Чикаго 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)

Ванкувер – Нешвілл 4:3 після булітів (1:1, 0:2, 2:0, 0:0)

Вегас – Піттсбург 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)

Сіетл – Колорадо 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

