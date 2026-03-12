Українська правда
Монреаль вирвав перемогу в Оттави, впевнена звитяга Філадельфії у регулярному чемпіонаті НХЛ

Софія Кулай — 12 березня 2026, 07:10
НХЛ 12 березня

У ніч проти 12 березня відбулись два матчі Національної хокейної ліги.

У першому із них прихильники хокею побачили справжню "зарубу", у якій Монреаль вигриз перемогу у третьому періоді над Оттавою.

Тоді як Філадельфія дуже переконливо переграла Вашингтон.

НХЛ – регулярний чемпіонат
12 березня

Оттава – Монреаль 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Філадельфія – Вашингтон 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Відзначимо, що у поєдинку Нью-Йорк Айлендерс – Сент-Луїс була переписана історія НХЛ. "Острів'яни" перемогли з рахунком 4:3, закинувши вирішальну шайбу в овертаймі.

Для Айлендерс це був десятий поєдинок у сезоні, який завершився у додатковий час. Вони тріумфували в кожному з них. Серія 10:0 за цим показником стала рекордною за всю історію НХЛ.

Східна конференція
Standings provided by Sofascore
Західна конференція
Standings provided by Sofascore
