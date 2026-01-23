Російський хокеїст – про недопуск до ОІ-2026: Розумію це рішення, але ми могли б грати і без прапору

Російський хокеїст Бостона Нікіта Задоров висловився про недопуск збірної до Олімпійських ігор 2026 року.

Слова захисника наводить Abc7news.

"Гравці з НХЛ не брали участь у трьох Олімпіадах – ми дуже сподівались поїхати цього року, але дива не сталось. З іншого боку я розумію це рішення. Йде війна, є санкції.

Враховуючи мої політичні погляди я взагалі не впевнений, що мене викликали б до збірної. Я та людина, чиї слова викликають резонанс", – розповів Задоров.

Також хокеїст припустив, чи погодився б він грати без прапору на ОІ-2026.

"Якби був аналогічний турнір від НХЛ куди б запросили росіян, але без прапору та гімну – я впенений, що 99% погодились б. Зрештою, ми знаємо і так, що ми – русскіє, наш гімн ми можемо співати й у роздягальні", – резюмував гравець Бостона.

Зауважимо, що Нікіта Задоров двічі з 2022 року висловивлювався проти війни в Україні, а режим в Кремлі називав клептократією.

Міжнародна федерація хокею відсторонила Росію і Білорусь від участі в міжнародних турнірах у лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення.

Хокейний турнір серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2026 року триватиме з 11 по 22 лютого, жіночий – з 5 по 19 лютого.

Раніше повідомлялось, що Міжнародна федерація хокею розгляне допуск юніорських збірних Росії та Білорусі.