Міжнародна федерація хокею розгляне допуск юніорських збірних Росії та Білорусі

Рада Міжнародної федерації хокею IIHF виступила із заявою про статус збірних Росії та Білорусі.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Напередодні відбулося засідання ради IIHF, на якій розглянули питання допуску збірних Росії та Білорусії до міжнародних змагань.

Організація розглядає повернення юніорських збірних Росії та Білорусі, віком до 18 років, починаючи із сезону 2027/28.

"Рада IIHF вивчила рекомендації МОК і розгляне питання про повернення молодих гравців (до 18 років) з російських та білоруських національних та клубних команд до участі у чемпіонатах сезону 2027/28. Розгляд цього питання, як і раніше, залежатиме від оцінки ситуації з безпекою", – йдеться у заяві.

Зазначимо, що відсторонення від міжнародних змагань збережеться для національних збірних Росії та Білорусі, а також клубних команд. Поточні умови безпеки не дозволяють "забезпечити необхідні умови для організації турнірів".

Зазначимо, що юніорські команди Росії та Білорусі відсторонені від міжнародних турнірів з хокею починаючи з 2022 року.

Раніше повідомлялося про першу бійку воротарів у НХЛ за останні шість років, яку спровокував росіянин Сергій Бобровський.