Публічна підтримка російської агресії: Овечкін потрапив до бази Миротворця

Нападник збірної Росії та Вашингтон Кепіталс Олександр Овечкін потрапив до бази центру Миротворець.

Про це йдеться на сайті організації.

Хокеїста звинувачують у пропаганді війни, публічній підтримці російської агресії та вбивств громадян України. Замах на суверенітет і територіальну цілісність України, а також поширення російської пропаганди та участь в антиукраїнських пропагандистських заходах

"Проживає у власному будинку в Макліні, штат Вірджинія, а також володіє апартаментами в Маямі, штат Флорида (США). Є відомим прихильником і наближеною особою до Путіна, зокрема, отримує від президента особисті подарунки. Користуючись своєю популярністю, робить вагомий внесок у зміцнення путінської диктатури і поширення наративів кремлівської пропаганди, наголошуючи на тому, що його дім – Росія, а Путін – його президент. У фото профілю свого приватного акаунта в соцмережі Instagram розмістив спільне з Путіним фото. Заснував і фінансує громадський рух "Команда Путіна", – йдеться в повідомленні.

Центр Миротворець – український сайт та громадська організація, що публікує дані про людей, які вважаються авторами сайту ворогами України, або "дії яких мають ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людини та міжнародного права.

Нагадаємо, Олександр Овечкін був розкритикований легендою чеського та світового хокею Домініком Гашеком. Дворазовий володар Кубку Стенлі нагадав, що росіянин ніяк не засудив війну, яку Росія веде проти України.

Росіяни побив рекорд Вейна Грецкі за голами в НХЛ 6 квітня поточного року.