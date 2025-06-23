Гравець збірної Словаччини: Не розмовляв і не хочу говорити про війну з Овечкіним

Хокеїст збірної Словаччини Мартін Фегервари, який виступає за Вашингтон Кепіталз, зізнався, що не обговорював з Олександром Овечкіним російське вторгнення в Україну.

Його слова цитує Sport.aktuality.sk.

"Неймовірно, чого він досяг. Озираючись назад, це ще більш особливо. Я розумію, скільки важкої праці було вкладено в це. Алекс — чудовий хлопець у складі. Ми чудово ладнаємо, бо він великий жартівник. Ми взагалі не обговорюємо політику та війну у команді. Зізнаюся, я ніколи не розмовляв з ним про війну в Україні, і мені не дуже хочеться", – заявив Мартін.

Зазначимо, нещодавно Олександр Овечкін потрапив до бази центру Миротворець. Хокеїста звинувачують у пропаганді війни, публічній підтримці російської агресії та вбивств громадян України. Замах на суверенітет і територіальну цілісність України, а також поширення російської пропаганди та участь в антиукраїнських пропагандистських заходах.

25-річний Фегервари виступає за Вашингтон з 2019 року. Минулого сезону він закинув 5 шайб і віддав 20 асистів за 81 поєдинок. Мартін отримав виклик у збірну Словаччини на Олімпійські ігри 2026.