Збірну Росії з хокею не допустять до Олімпіади-2026 – МОК

Російські команди, включаючи збірну з хокею, як і раніше відсторонені від участі в зимових Олімпійських іграх, що відбудуться у Мілані та Кортіні у 2026 році, у рамках санкцій, запроваджених після вторгнення Росії в Україну у 2022 році,

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Міжнародного олімпійського комітету.

Таким чином МОК відреагував на повідомлення з Росії про те, що хокейні чиновники країни провели переговори з Міжнародною федерацією хокею (IIHF) щодо участі в Іграх.

"Рекомендація Виконавчої ради МОК від березня 2023 року щодо команд спортсменів із російським паспортом залишається чинною. Вона ґрунтується на тому, що, за визначенням, група індивідуальних нейтральних атлетів не може вважатися командою. Ми беремо до уваги, що IIHF підтвердила: вона дотримуватиметься цієї рекомендації", – йдеться в заяві МОК.

Зазначимо, що Міжнародна федерація хокею відсторонила Росію і Білорусь від участі в міжнародних турнірах у лютому 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення.

Хокейний турнір серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2026 року триватиме з 11 по 22 лютого, жіночий – з 5 по 19 лютого.

Напередодні повідомлялося, що збірна Росії після чемпіонату світу очолить оновлений рейтинг IIHF при збереженні регламенту підрахунку очок.

Нагадаємо, невелика кількість російських та білоруських спортсменів була допущена до участі в літніх Олімпійських іграх у Парижі 2024 року після ретельної перевірки з боку МОК. Вони виступали без російського чи білоруського прапора й гімну, як нейтральній атлети.