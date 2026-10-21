Розгромні поразки Вегаса та Коламбуса, неповноцінний камбек Детройта в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч із 20 на 21 жовтня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Айлендерс проти Анахайма. У ньому господарі здобули перемогу в конкурентному протистоянні.

Найрезультативніша гра відбулась між Ванкувером і Кароліною. В ній команди на двох закинули дев'ять шайб.

Також варто відзначити розгромну поразку чинного фіналіста Кубку Стенлі. Вегас програв Тампа-Бей із рахунком 2:6.

НХЛ – регулярний чемпіонат

21 жовтня

Айлендерс – Анахайм 3:2 (3:1, 0:0, 0:1)

Вашингтон – Лос-Анджелес 2:5 (2:2, 0:0, 0:3)

Коламбус – Торонто 2:6 (1:1, 0:4, 1:1)

Монреаль – Сан-Хосе 3:4 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 0:1)

Нью-Джерсі – Колорадо 4:3 (1:1, 1:0, 2:2)

Даллас – Бостон 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Сент-Луїс – Вінніпег 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Едмонтон – Міннесота 4:3 ОТ (1:1, 2:0, 0:2, 1:0)

Сіетл – Детройт 4:3 після булітів (1:0, 2:0, 0:3)

Ванкувер – Кароліна 3:6 (2:2, 1:1, 0:3)

Вегас – Тампа-Бей 2:6 (2:2, 0:3, 0:1)

Турнірна таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші чотири поєдинки.