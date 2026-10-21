19-річного гравця Піттсбурга госпіталізували прямо з літака через проблеми зі здоров'ям

19-річний форвард Піттсбург Пінгвінз Бен Кіндл потрапив до лікарні через різке погіршення здоров'я у літаку.

Про це повідомили у The Athletic.

Після матчу з Ютою у Солт-Лейк-Сіті команда вилетіла додому, проте літак вимушено розвернули через різке погіршення здоров'я свого юного хокеїста.

Одразу на летовищі на Кіндла чекала карета швидкої допомоги, яка доправила гравця у лікарню Університета Юти. Попередні дані про серцевий напад ЗМІ спростували, сформулювавши наразі проблеми як "медичний напад".

Представники Піттсубрга заявили, що Кіндл наразі знаходиться при тямі, а його життю нічого не загрожує.

Цього сезону Бенджамін встиг зіграти дев'ять матчів, у яких закинув дві шайби та віддав дві результативні передачі.

Свій наступний матч Пінгвінз зіграють 23 жовтня – суперником стане Флорида, а старт гри заплановано на 02:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що капітан Едмонтона перевершив досягнення Грецкі за швидкістю оформлення асистів.