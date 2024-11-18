Кароліна та Вашингтон розгромили своїх суперників, Нешвілл шокував Ванкувер: результати матчів НХЛ

У ніч на понеділок, 18 листопада, фанати хокею стали свідками чотирьох матчів регулярного сезону Національної хокейної ліги.

У першому поєдинку Кароліна доволі легко обіграла Сент-Луїс, після чого Вашингтон на виїзді розгромив Вегас.

Сіетл нічого не зміг зробити з Рейнджерс, а Ванкувер зазнав несподіваної поразки від Нешвілла, ще й у себе вдома.

Регулярний сезон НХЛ

18 листопада

Кароліна – Сент-Луїс 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Вегас – Вашингтон 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Сіетл – Рейнджерс 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Ванкувер – Нешвілл 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Нагадаємо, що у нас на сайті можна ознайомитися з результатами матчів минулого ігрового дня НХЛ.