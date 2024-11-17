Друга поспіль поразка Вінніпега, Тампа переграла Нью-Джерсі: результати матчів НХЛ

У ніч на 17 листопада в Національній хокейній лізі відбулося аж 12 матчів регулярного сезону.

Вінніпег програв другий матч поспіль. Цього разу лідер сезону не зумів нічого показати проти володаря Кубку Стенлі Флориди, програвши з рахунком 0:5.

"Суху" перемогу здобула і Тампа-Бей, яка впевнено розібралася з Нью-Джерсі – 4:0.

НХЛ – регулярний чемпіонт

17 листопада

Бостон – Сент-Луїс – 2:3 (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)

Сіетл – Айлендерс – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)

Кароліна – Оттава – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Флорида – Вінніпег – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Монреаль – Коламбус – 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Філадельфія – Баффало – 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)

Піттсбург - Сан-Хосе - 4:3 (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, по булітах - 1:0)

Тампа-Бей – Нью-Джерсі – 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Торонто – Едмонтон – 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)

Лос-Анджелес – Детройт – 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Міннесота – Даллас – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Ванкувер – Чикаго – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Нагадаємо, днем раніше відбулося всього 5 зустрічей. Результати можна побачити ТУТ.