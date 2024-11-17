Друга поспіль поразка Вінніпега, Тампа переграла Нью-Джерсі: результати матчів НХЛ
У ніч на 17 листопада в Національній хокейній лізі відбулося аж 12 матчів регулярного сезону.
Вінніпег програв другий матч поспіль. Цього разу лідер сезону не зумів нічого показати проти володаря Кубку Стенлі Флориди, програвши з рахунком 0:5.
"Суху" перемогу здобула і Тампа-Бей, яка впевнено розібралася з Нью-Джерсі – 4:0.
Бостон – Сент-Луїс – 2:3 (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)
Сіетл – Айлендерс – 3:2 (1:1, 0:0, 2:1)
Кароліна – Оттава – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Флорида – Вінніпег – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Монреаль – Коламбус – 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
Філадельфія – Баффало – 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)
Піттсбург - Сан-Хосе - 4:3 (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, по булітах - 1:0)
Тампа-Бей – Нью-Джерсі – 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)
Торонто – Едмонтон – 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0)
Лос-Анджелес – Детройт – 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Міннесота – Даллас – 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Ванкувер – Чикаго – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Нагадаємо, днем раніше відбулося всього 5 зустрічей. Результати можна побачити ТУТ.