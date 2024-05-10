Рейнджерс в овертаймі дотиснув Кароліну, Даллас переміг Колорадо: результати матчів плей-оф НХЛ

У ніч на 10 травня в Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулося два матчі другого раунду плей-оф.

Рейнджерс в овертаймі дотиснув Кароліну і зробив рахунок у серії 3:0. Найкращим гравцем матчу став нападник Рейнджерс Алексіс Лафреньєр, який зробив 1 асист і закинув 1 шайбу.

В іншому поєдинку Даллас переміг Колорадо, пропустивши 3 шайби в останньому періоді, і зрівняв рахунок серії. Варто відзначити нападника переможців Роопе Хінца, який одного разу відзначився результативним кидком і зробив 3 асисти.

НХЛ — Другий раунд плей-оф

9 травня

Кароліна — Рейнджерс 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Рахунок у серії — 0:3

Наступна зустріч між командами відбудеться 12 травня в Кароліні.

Даллас — Колорадо 5:3 (1:0, 3:0, 1:3)

Рахунок у серії 1:1

Наступний матч команди проведуть 12 травня у Колорадо.

Сітка плей-оф НХЛ

Напередодні Флорида знищила Бостон, а Ванкувер з неймовірним камбеком переміг Едмонтон.