Друга поразка поспіль Детройта, Монреаль у серії булітів програв Анагайму у регулярному чемпіонату НХЛ
НХЛ 7 березня
У ніч з 6-го на 7-ме березня відбулось сім зустрічей Національної хокейної ліги.
Один із матчів закінчився в овертаймі, а ще у двох була серія булітів.
Впевнені перемоги святкували Кароліна та Ванкувер, які переграли Едмонтон і Чикаго з різницею у три шайби відповідно.
Ще два поєдинки відбудуться сьогодні, 7 березня. Бостон зіграє проти Вашингтона, а Рейнджерс зустрінеться з Нью-Джерсі.
НХЛ – регулярний чемпіонат
7 березня
Детройт – Флорида 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Даллас – Колорадо 4:5 (3:2, 1:1, 0:1, 0:2 буліти)
Чикаго – Ванкувер 3:6 (2:3, 1:0, 0:3)
Анагайм – Монреаль 6:5 (2:2, 1:0, 2:3, 2:1 буліти)
Едмонтон – Кароліна 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
Вегас – Міннесота 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
Сан-Хосе – Сент-Луїс 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Бостон – Вашингтон (19:30)
Нью-Джерсі – Рейнджерс (22:00)