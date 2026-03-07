Друга поразка поспіль Детройта, Монреаль у серії булітів програв Анагайму у регулярному чемпіонату НХЛ

У ніч з 6-го на 7-ме березня відбулось сім зустрічей Національної хокейної ліги.

Один із матчів закінчився в овертаймі, а ще у двох була серія булітів.

Впевнені перемоги святкували Кароліна та Ванкувер, які переграли Едмонтон і Чикаго з різницею у три шайби відповідно.

Ще два поєдинки відбудуться сьогодні, 7 березня. Бостон зіграє проти Вашингтона, а Рейнджерс зустрінеться з Нью-Джерсі.

НХЛ – регулярний чемпіонат

7 березня

Детройт – Флорида 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Даллас – Колорадо 4:5 (3:2, 1:1, 0:1, 0:2 буліти)

Чикаго – Ванкувер 3:6 (2:3, 1:0, 0:3)

Анагайм – Монреаль 6:5 (2:2, 1:0, 2:3, 2:1 буліти)

Едмонтон – Кароліна 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)

Вегас – Міннесота 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)

Сан-Хосе – Сент-Луїс 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

Бостон – Вашингтон (19:30)

Нью-Джерсі – Рейнджерс (22:00)

Східна конференція Standings provided by Sofascore