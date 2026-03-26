Непрості перемоги Бостона та Торонто в регулярному чемпіонаті НХЛ
НХЛ 26 березня
У ніч із 25 на 26 березня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.
Після насиченого попереднього ігрового дня цього разу було зіграно тільки два матчі. Обидва вони завершились з однаковим рахунком.
Щоправда, Торонто переграло Рейнджерс в основний час. Бостону ж для перемоги над Баффало знадобився овертайм.
Баффало – Бостон 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)
Торонто – Рейнджерс 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)