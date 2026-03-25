Ефектний камбек Тампа-Бей, розгром від Колорадо в насиченому дні регулярного чемпіонату НХЛ

У ніч із 24 на 25 березня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Айлендерс і Чикаго. У ньому "Блекгокс" здобули непросту перемогу, ледь не втративши комфортну перевага в останньому періоді.

Ефектним камбеком відзначився Тампа-Бей. "Лайтнінг" протягом поєдинку поступався Міннесоті 1:3, але завдяки ударній кінцівці здобув розгромну перемогу.

А найрезультативнішу гру видали Даллас і Нью-Джерсі. Вони на двох закинули десять шайб.

НХЛ – регулярний чемпіонат

25 березня

Айлендерс – Чикаго 3:4 (1:3, 0:1, 2:0)

Бостон – Торонто 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Детройт – Оттава 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Монреаль – Кароліна 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Піттсбург – Колорадо 2:6 (1:4, 0:1, 1:1)

Філадельфія – Коламбус 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Флорида — Сіетл 5:4 після булітів (0:0, 1:0, 3:4)

Тампа-Бей – Міннесота 6:3 (0:2, 3:1, 3:0)

Вінніпег – Вегас 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Даллас – Нью-Джерсі 4:6 (1:4, 2:0, 1:2)

Нешвілл – Сан-Хосе 6:3 (5:1, 1:1, 0:1)

Сент-Луїс – Вашингтон 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Калгарі – Лос-Анджелес 3:2 після булітів (0:1, 1:0, 1:1)

Юта – Едмонтон 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Ванкувер – Анагайм 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)

