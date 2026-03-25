Ефектний камбек Тампа-Бей, розгром від Колорадо в насиченому дні регулярного чемпіонату НХЛ
У ніч із 24 на 25 березня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.
Ігровий день розпочався з матчу Айлендерс і Чикаго. У ньому "Блекгокс" здобули непросту перемогу, ледь не втративши комфортну перевага в останньому періоді.
Ефектним камбеком відзначився Тампа-Бей. "Лайтнінг" протягом поєдинку поступався Міннесоті 1:3, але завдяки ударній кінцівці здобув розгромну перемогу.
А найрезультативнішу гру видали Даллас і Нью-Джерсі. Вони на двох закинули десять шайб.
25 березня
Айлендерс – Чикаго 3:4 (1:3, 0:1, 2:0)
Бостон – Торонто 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
Детройт – Оттава 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Монреаль – Кароліна 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Піттсбург – Колорадо 2:6 (1:4, 0:1, 1:1)
Філадельфія – Коламбус 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Флорида — Сіетл 5:4 після булітів (0:0, 1:0, 3:4)
Тампа-Бей – Міннесота 6:3 (0:2, 3:1, 3:0)
Вінніпег – Вегас 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Даллас – Нью-Джерсі 4:6 (1:4, 2:0, 1:2)
Нешвілл – Сан-Хосе 6:3 (5:1, 1:1, 0:1)
Сент-Луїс – Вашингтон 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Калгарі – Лос-Анджелес 3:2 після булітів (0:1, 1:0, 1:1)
Юта – Едмонтон 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)
Ванкувер – Анагайм 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)
Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбувся ще один матч.