Латвія розгромила Велику Британію, Данія в серії булітів обіграла Італію в 6 турі ЧС-2026

У неділю, 24 травня, відбулися два матчі в рамках шостого туру групового етапу чемпіонату світу з хокею 2026 року, який проходить у швейцарських Цюриху та Фрібургу.

В групі А Латвія розгромила Великобританію з рахунком 6:0. Британці досі не можуть набрати жодного очка на поточному чемпіонаті світу. А ось головні аутсайдери групи В, італійці, своє перше очко нарешті набрали: вони зуміли звести матч із Данією до серії булітів, де поступилися 0:1.

ЧС-2025, груповий етап

6 тур, 24 травня

Група А

Велика Британія – Латвія – 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)

Група В

Данія – Італія – 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0 Б)

Також 24 травня відбудуться ще два матчі в рамках чемпіонату світу-2026: Словаччина зіграє з Канадою, а Фінляндія – з Австрією. Ці поєдинки розпочнуться о 21:20 за київським часом.

Напередодні Латвія обіграла США з рахунком 4:2.