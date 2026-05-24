Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Латвія розгромила Велику Британію, Данія в серії булітів обіграла Італію в 6 турі ЧС-2026

Олег Дідух — 24 травня 2026, 20:48
Латвія розгромила Велику Британію, Данія в серії булітів обіграла Італію в 6 турі ЧС-2026
Getty Images

У неділю, 24 травня, відбулися два матчі в рамках шостого туру групового етапу чемпіонату світу з хокею 2026 року, який проходить у швейцарських Цюриху та Фрібургу.

В групі А Латвія розгромила Великобританію з рахунком 6:0. Британці досі не можуть набрати жодного очка на поточному чемпіонаті світу. А ось головні аутсайдери групи В, італійці, своє перше очко нарешті набрали: вони зуміли звести матч із Данією до серії булітів, де поступилися 0:1.

ЧС-2025, груповий етап
6 тур, 24 травня

Група А

Велика Британія – Латвія – 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)

Standings provided by Sofascore

Група В

Данія – Італія – 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0 Б)

Standings provided by Sofascore

Також 24 травня відбудуться ще два матчі в рамках чемпіонату світу-2026: Словаччина зіграє з Канадою, а Фінляндія – з Австрією. Ці поєдинки розпочнуться о 21:20 за київським часом.

Напередодні Латвія обіграла США з рахунком 4:2.

Чемпіонат світу з хокею

Чемпіонат світу з хокею

Данія з дублем Рассела розгромила Словенію, США поступились Латвії у 5 турі ЧС-2026
ЧС-2026: Німеччина розгромила Угорщину, Канада обіграла Словенію з мінімальним відривом
Фінляндія розгромила США, Канада не мала проблем з Данією, перемоги Швейцарії та Чехії у 3-му турі ЧС-2026
Словенія здолала Чехію, Канада розгромила Італію, Фінляндія не мала проблем з Угорщиною на ЧС-2026
Віктор Захаров – про вихід в еліту: Це була мрія дитинства

Останні новини