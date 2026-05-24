Латвія розгромила Велику Британію, Данія в серії булітів обіграла Італію в 6 турі ЧС-2026
У неділю, 24 травня, відбулися два матчі в рамках шостого туру групового етапу чемпіонату світу з хокею 2026 року, який проходить у швейцарських Цюриху та Фрібургу.
В групі А Латвія розгромила Великобританію з рахунком 6:0. Британці досі не можуть набрати жодного очка на поточному чемпіонаті світу. А ось головні аутсайдери групи В, італійці, своє перше очко нарешті набрали: вони зуміли звести матч із Данією до серії булітів, де поступилися 0:1.
ЧС-2025, груповий етап
6 тур, 24 травня
Група А
Велика Британія – Латвія – 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)
Група В
Данія – Італія – 3:2 (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0 Б)
Також 24 травня відбудуться ще два матчі в рамках чемпіонату світу-2026: Словаччина зіграє з Канадою, а Фінляндія – з Австрією. Ці поєдинки розпочнуться о 21:20 за київським часом.
Напередодні Латвія обіграла США з рахунком 4:2.