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Торонто обіграв Тампу-Бей у регулярному чемпіонаті НХЛ

Станіслав Лисак — 22 жовтня, 07:29
Торонто обіграв Тампу-Бей у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 21 на 22 жовтня у Національній хокейній лізі відбувся один матч.

Торонто впевнено обіграв Тампу-Бей, зустріч завершилася з рахунком 5:2. Найрезультативнішим гравцем поєдинку став шведський нападник Вільям Нюландер, який відзначився двома шайбами та одним асистом.

НХЛ-2024/25
Регулярний чемпіонат, 21 жовтня

Торонто – Тампа-Бей 5:2 (1:1, 4:0, 0:1)

Напередодні Лос-Анджелес здолав Анахайм, а Колорадо з дублем Росса Колтона розбив Сан-Хосе.

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