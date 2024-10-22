Торонто обіграв Тампу-Бей у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 21 на 22 жовтня у Національній хокейній лізі відбувся один матч.

Торонто впевнено обіграв Тампу-Бей, зустріч завершилася з рахунком 5:2. Найрезультативнішим гравцем поєдинку став шведський нападник Вільям Нюландер, який відзначився двома шайбами та одним асистом.

НХЛ-2024/25

Регулярний чемпіонат, 21 жовтня

Торонто – Тампа-Бей 5:2 (1:1, 4:0, 0:1)

Напередодні Лос-Анджелес здолав Анахайм, а Колорадо з дублем Росса Колтона розбив Сан-Хосе.