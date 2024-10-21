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Лос-Анджелес здолав Анахайм, Колорадо переграв Сан-Хосе: результати матчів НХЛ

Андрій Яросименко — 21 жовтня, 07:20
Лос-Анджелес здолав Анахайм, Колорадо переграв Сан-Хосе: результати матчів НХЛ

У ніч з 20 на 21 жовтня у Національній хокейній лізі відбулося два матчі.

Зокрема, Лос-Анджелес здолав Анахайм, а Колорадо з дублем Росса Колтона розбив Сан-Хосе.

НХЛ-2024/25
Регулярний чемпіонат, 21 жовтня

Анахайм – Лос-Анджелес 1:4 (0:0, 0:0, 1:4)

Сан-Хосе – Колорадо 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Нагадаємо, напередодні Філадельфія програла четверту гру поспіль, Рейнджерс на виїзді обіграв Торонто, Вашингтон у матчі з 11 шайбами здолав Нью-Джерсі.

Анагайм Колорадо Лос-Анджелес НХЛ Сан Хосе

Лос-Анджелес

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