Філадельфія дотиснула Сент-Луїс, Кароліна переграла Ванкувер у НХЛ
Getty Images
У ніч з 14 на 15 листопада відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.
Філадельфія у серії булітів переграла Сент-Луїс. У переможців хетриком відзначився Тревор Зеграс, а дубль на свій рахунок записав Крістіан Дворак.
НХЛ – регулярний чемпіонат
15 листопада
Нешвілл – Піттсбург 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, ОТ – 1:0)
Кароліна – Ванкувер 4:3 (2:2, 0:1, 1:0, ОТ – 1:0)
Сент-Луїс – Філадельфія 5:6 (2:1, 1:2, 2:2, ОТ – 0:0, Буліти – 0:1)
Юта – Айлердерс 2:3 (2:1, 0:0, 0:1, ОТ – 0:1)
Напередодні Нью-Джерсі здолав Чикаго, а Філадельфія програла Едмонтону.