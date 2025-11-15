Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Філадельфія дотиснула Сент-Луїс, Кароліна переграла Ванкувер у НХЛ

Олександр Булава — 15 листопада 2025, 07:57
Філадельфія дотиснула Сент-Луїс, Кароліна переграла Ванкувер у НХЛ
Getty Images

У ніч з 14 на 15 листопада відбулась низка матчів у межах Національної хокейної ліги.

Філадельфія у серії булітів переграла Сент-Луїс. У переможців хетриком відзначився Тревор Зеграс, а дубль на свій рахунок записав Крістіан Дворак.

НХЛ – регулярний чемпіонат
15 листопада

Нешвілл – Піттсбург 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, ОТ – 1:0)

Кароліна – Ванкувер 4:3 (2:2, 0:1, 1:0, ОТ – 1:0)

Сент-Луїс – Філадельфія 5:6 (2:1, 1:2, 2:2, ОТ – 0:0, Буліти – 0:1)

Юта – Айлердерс 2:3 (2:1, 0:0, 0:1, ОТ – 0:1)

Напередодні Нью-Джерсі здолав Чикаго, а Філадельфія програла Едмонтону.

НХЛ

НХЛ

Даллас розгромив Монреаль, Кепіталз програли Флориді в НХЛ
Клуб НХЛ продовжив контракт із нападником, який пів року був дискваліфікований через ставки
Нью-Джерсі здолав Чикаго, Едмонтон дотис Філадельфію в регулярному чемпіонаті НХЛ
Всадив захисника на дупу: зірка Едмонтона забив один із найкращих голів сезону в НХЛ
Колорадо здолало Анагайм, Кароліна поступилася Вашингтону в регулярному чемпіонаті НХЛ

Останні новини