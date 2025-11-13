Нью-Джерсі здолав Чикаго, Едмонтон дотис Філадельфію в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 12 на 13 листопада відбулись чергові матчі в межах регулярного розіграшу Національної хокейної ліги.

Лідер Східної конференцій Нью-Джерсі в овертаймі здолав Чикаго, а фіналіст минулорічного Кубку Стенлі Едмонтон виявився сильнішим за Філадельфію.

НХЛ – регулярний чемпіонат

13 листопада

Тампа-Бей – Рейнджерс 3:7 (3:4, 0:1, 0:2)

Філадельфія – Едмонтон 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Юта – Баффало 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)

Чикаго – Нью-Джерсі 3:4 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 0:1)

Західна конференція

Standings provided by Sofascore

Східна конференція