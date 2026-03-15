Три серії булітів та розгром від Вегаса в регулярному чемпіонаті НХЛ
НХЛ 15 березня
У ніч з 14 на 15 березня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.
Ігровий день розпочався з матчу Оттави й Анагайма. У ньому "Сенаторс" здобули "суху" перемогу з рахунком 2:0.
Одразу три протистояння завершились серією булітів. Єдину розгромну перемогу здобув Вегас, який розтрощив Чикаго.
Також варто відзначити результативну феєрію в матчі Нью-Джерсі – Лос-Анджелес. Вони на двох закинули десять шайб.
НХЛ – регулярний чемпіонат
Оттава – Анагайм 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Вашингтон – Бостон 2:3 після булітів (0:0, 1:1, 1:1, 0:0)
Вінніпег – Колорадо 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Міннесота – Рейнджерс 2:4 (0:2, 1:2, 1:0)
Айлендерс – Калгарі 3:2 (3:0, 0:0, 0:2)
Баффало – Торонто 3:2 після булітів (1:1, 1:1, 0:0, 0:0)
Монреаль – Сан-Хосе 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Нью-Джерсі – Лос-Анджелес 6:4 (2:0, 0:3, 4:1).
Тампа-Бей – Кароліна 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)
Філадельфія – Коламбус 1:2 після булітів (1:1, 0:0, 0:0, 0:0)
Даллас – Детройт 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
Юта – Піттсбург 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)
Ванкувер – Сіетл 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Вегас – Чикаго 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)
Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НХЛ відбулись інші два матчі.