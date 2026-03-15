Три серії булітів та розгром від Вегаса в регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 14 на 15 березня відбулись чергові поєдинки Національної хокейної ліги.

Ігровий день розпочався з матчу Оттави й Анагайма. У ньому "Сенаторс" здобули "суху" перемогу з рахунком 2:0.

Одразу три протистояння завершились серією булітів. Єдину розгромну перемогу здобув Вегас, який розтрощив Чикаго.

Також варто відзначити результативну феєрію в матчі Нью-Джерсі – Лос-Анджелес. Вони на двох закинули десять шайб.

НХЛ – регулярний чемпіонат

15 березня



Оттава – Анагайм 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Вашингтон – Бостон 2:3 після булітів (0:0, 1:1, 1:1, 0:0)

Вінніпег – Колорадо 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Міннесота – Рейнджерс 2:4 (0:2, 1:2, 1:0)

Айлендерс – Калгарі 3:2 (3:0, 0:0, 0:2)

Баффало – Торонто 3:2 після булітів (1:1, 1:1, 0:0, 0:0)

Монреаль – Сан-Хосе 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Нью-Джерсі – Лос-Анджелес 6:4 (2:0, 0:3, 4:1).

Тампа-Бей – Кароліна 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)

Філадельфія – Коламбус 1:2 після булітів (1:1, 0:0, 0:0, 0:0)

Даллас – Детройт 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

Юта – Піттсбург 3:4 (2:0, 0:2, 1:2)

Ванкувер – Сіетл 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Вегас – Чикаго 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

