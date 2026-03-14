Лос-Анджелес дотис Айлендерс, Едмонтон програв в овертаймі Сент-Луїсу у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч проти 14 березня відбулись два матчі Національної хокейної ліги.

У першому із них Айлендерс був близьким до камбеку з 0:3 після провального першого періоду. Однак по одній закинутій шайбі у кожному з наступних періодів не врятували хокеїстів Айлендерса від поразки. Вони перервали свою безпрограшну серію, яка налічувала вже два поєдинки поспіль.

Натомість протистояння Сент-Луїс – Едмонтон переросло в овертайм, де кращими були хокеїсти Сент-Луїса.

Ще три зустрічі заплановані на сьогодні, 14 березня.

НХЛ – регулярний чемпіонат

14 березня

Айлендерс – Лос-Анджелес 2:3 (0:3, 1:0, 1:0)

Сент-Луїс – Едмонтон 3:2 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)

Оттава – Анагайм (19:00)

Вашингтон – Бостон (21:00)

Вінніпег – Колорадо (22:00)

Нагадаємо, що у поєдинку Нью-Йорк Айлендерс – Сент-Луїс була переписана історія НХЛ. "Острів'яни" перемогли з рахунком 4:3, закинувши вирішальну шайбу в овертаймі.

Для Айлендерс це був десятий поєдинок у сезоні, який завершився у додатковий час. Вони тріумфували в кожному з них. Серія 10:0 за цим показником стала рекордною за всю історію НХЛ.