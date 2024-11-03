Вегас в овертаймі дотиснув Юту, Торонто поступився Сент-Луїсу, Детройт закамбечив проти Баффало: результати матчів НХЛ

У ніч з 2 на 3 листопада відбулися 7 матчів регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

Вегас та Юта не визначили переможця в основний час – усе вирішила шайба Бретта Гаудена в овертаймі. Детройт здобув вольову перемогу над Баффало, а Сент-Луїс здолав Торонто.

НХЛ – регулярний чемпіонат

3 листопада

Детройт – Баффало 2:1 (0:1, 1:1, 0:0)

Оттава – Сіетл 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Піттсбург – Монреаль (1:0, 1:0, 1:1)

Сент-Луїс – Торонто 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

Нешвілл – Колорадо 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Вегас – Юта 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0)

Сан-Хосе – Ванкувер 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Нагадаємо, напередодні Флорида влаштувала перестрілку з Далласом, Рейнджерс мінімально перемогли Оттаву, Міннесота здолала Тампу. Всі результати попереднього ігрового дня – за цим посиланням.