Флорида влаштувала перестрілку з Далласом, Вінніпег розгромив Коламбус, Рейнджерс здолали Оттаву: результати матчів НХЛ

У ніч з 1 на 2 листопада відбулися 6 матчів регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

Зокрема, Даллас та Флорида забили на двох 10 шайб, а Рейнджерс мінімально перемогли Оттаву.

НХЛ – регулярний чемпіонат

1-2 листопада

Даллас – Флорида 4:6 (1:3, 1:1, 2:2)

Баффало – Айлендерс 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

Коламбус – Вінніпег 2:6 (1:2, 1:2, 0:2)

Рейнджерс – Оттава 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Міннесота – Тампа-Бей 5:3 (0:1, 1:0, 4:2)

Калгарі – Нью-Джерсі 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Нагадаємо, напередодні Кароліна не залишила мокрого місця від Бостона, а Піттсбург в овертаймі вирвав перемогу над Анагаймом. Результати всіх матчів попереднього ігрового дня – за цим посиланням.