Флорида влаштувала перестрілку з Далласом, Вінніпег розгромив Коламбус, Рейнджерс здолали Оттаву: результати матчів НХЛ
У ніч з 1 на 2 листопада відбулися 6 матчів регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.
Зокрема, Даллас та Флорида забили на двох 10 шайб, а Рейнджерс мінімально перемогли Оттаву.
НХЛ – регулярний чемпіонат
1-2 листопада
Даллас – Флорида 4:6 (1:3, 1:1, 2:2)
Баффало – Айлендерс 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)
Коламбус – Вінніпег 2:6 (1:2, 1:2, 0:2)
Рейнджерс – Оттава 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Міннесота – Тампа-Бей 5:3 (0:1, 1:0, 4:2)
Калгарі – Нью-Джерсі 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Нагадаємо, напередодні Кароліна не залишила мокрого місця від Бостона, а Піттсбург в овертаймі вирвав перемогу над Анагаймом. Результати всіх матчів попереднього ігрового дня – за цим посиланням.