Вашингтон здолав Вегас, Кароліна перемогла Нью-Джерсі у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 15 на 16 жовтня відбулося 9 матчів у Національній хокейній лізі сезону-2024/25.

Зокрема, Вашингтон розбив Вегас, Кароліна здолала Нью-Джерсі, а Сіетл у матчі з 10 шайбами розгромив Нешвілл.

НХЛ-2024/25

Регулярний чемпіонат, 16 жовтня

Вашингтон – Вегас 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)

Кароліна – Нью-Джерсі 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Коламбус – Флорида 3:4 (0:0, 2:3, 1:1)

Тампа-Бей – Ванкувер 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Сент-Луїс – Міннесота 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Даллас – Сан-Хосе 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 3:1) після булітів

Нешвілл – Сіетл 3:7 (2:3, 1:0, 0:4)

Калгарі – Чикаго 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Едмонтон – Філадельфія 4:3 (0:2, 2:1, 1:0, 1:0) після овертайму

Нагадаємо, напередодні Оттава в матчі з 15 забитими шайбами в овертаймі здолала Лос-Анджелес, Флорида втримала перемогу над Бостоном, а Рейнджерс впевнено переграв Детройт.