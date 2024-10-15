Оттава у шаленому матчі здолала Лос-Анджелес, Рейнджерс переміг Детройт у регулярному чемпіонаті НХЛ

У ніч з 14 на 15 жовтня відбулося 6 матчів у Національній хокейній лізі сезону-2024/25.

Зокрема, Оттава в матчі з 15 забитими шайбами в овертаймі здолала Лос-Анджелес, Флорида втримала перемогу над Бостоном, а Рейнджерс впевнено переграв Детройт.

НХЛ-2024/25

Регулярний чемпіонат, 15 жовтня

Бостон – Флорида 3:4 (1:2, 2:2, 0:0)

Нью-Джерсі – Юта 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Оттава – Лос-Анджелес 8:7 ОТ (1:2, 4:3, 2:2, 1:0)

Рейнджерс – Детройт 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Монреаль – Піттсбург 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)

Колорадо – Айлендерс 2:6 (1:2, 0:2, 1:2)

Напередодні хокеїсти Баффало Сейбрс побилися під час тренування команди.