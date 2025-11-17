Ванкувер за 3-й період розгромив Тампа-Бей, Піттсубрг розібрався з Нешвіллом в НХЛ

У ніч з 16 на 17 листопада відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги.

Надрезультативним видався матч між Ванкувером та Тампа-Бей. Зустріч завершилася з рахунком 6:2 на користь Ванкувера, який закинув 5 своїх шайб у 3-му періоді.

Також Піттсбург забив 4 голи без відповіді у ворота Нешвілла, а Айлендерс відповіли лише однією шайбою на чотири від Колорадо.

В інших матчах Детройт мінімально здолав Рейнджерс, а Міннесота в овертаймі вирвала перемогу над Вегасом.

НХЛ – регулярний чемпіонат

16-17 листопада

Піттсбург – Нешвілл 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

Тампа-Бей – Ванкувер 2:6 (1:0, 1:1, 0:5)

Міннесота – Вегас 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Рейнджерс – Детройт 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Колорадо – Айлендерс 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Турнірна таблиця Західної конференції

Турнірна таблиця Східної конференції

